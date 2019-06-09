Джонсон рассказал, в каком случае готов заплатить ЕС £39 млн за брексит

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times рассказал, в каком случае готов заплатить ЕС £39 млн за брексит.

«Я думаю, нашим друзьям и партнёрам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того времени, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий», — цитирует РИА Новости Джонсона.

Он отметил, что «всегда считал, что это странно», что Великобритания должна согласиться выписать этот чек целиком до заключения итоговой сделки.

Ранее СМИ сообщали, что большая часть стран-членов Европейского союза готова поддержать решение об очередном переносе сроков выхода Великобритании из ЕС.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что брексит выгоден для Германии и Франции.

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