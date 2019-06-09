Журналистов из России не пустили на форум в Литве

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В Литве журналистов «Известий» не пустили на форум «Свободная Россия». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства.

«Да, действительно не пустили, нас и Первый канал. Но мне сказали, что это традиционная абсолютно история, они традиционно не пускают», — сообщили в пресс-службе.

При этом в издательстве добавили, что «никто не удивился» такому решению.

«В аккредитации отказали, на форум физически не пустили», — добавили в пресс-службе.

В марте сотрудников посольства России и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве, когда в ходе столкновений погибли 14 человек.

Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал в беседе с RT это сообщение.

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