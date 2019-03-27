Евродепутат оценил недопуск дипломатов из России на суд в Литве

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Полина Полетаева
Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сотрудников посольства и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве.
Евродепутат оценил недопуск дипломатов из России на суд в Литве
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«Это, конечно, прежде всего глупость. Потому что события, которые рассматривает этот суд, касаются общей истории и взаимоотношений Литвы и России. Надо не просто разрешать, но и приветствовать присутствие российских дипломатов и журналистов», — заявил Митрофанов.

По его словам, такие «болезненные вопросы» между странами необходимо решать.

«Мы видим, что внутренняя закрытость литовского общества и политической системы приводит к очень неприятным последствиям. По уровню, скажем так, реакционности в отношении к инакомыслящим с Литвой сейчас соревноваться никто не может», — сказал евродепутат.

Ранее дипломатов из России не пустили на суд по делу о событиях 1991 года в Литве.

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