Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии
- ©Stiftung Hamburg Maritim / youtube.com
Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, после столкновения с грузовым судном парусник ушёл под воду.
Отмечается, что спасателям удалось доставить 43 пассажира на сушу. По некоторым данным, парусное судно было построено в 1883 году.
В конце мая прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, затонул на Дунае в центре Будапешта после столкновения с другим судном.
В результате ЧП погибли по меньшей мере 19 человек.