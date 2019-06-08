Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии

По меньшей мере пять человек пострадали в результате столкновения парусного судна с контейнеровозом на Эльбе в Германии.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, после столкновения с грузовым судном парусник ушёл под воду.

Отмечается, что спасателям удалось доставить 43 пассажира на сушу. По некоторым данным, парусное судно было построено в 1883 году.

В конце мая прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, затонул на Дунае в центре Будапешта после столкновения с другим судном.

В результате ЧП погибли по меньшей мере 19 человек.