Число погибших при столкновении судов на Дунае возросло до 19
На данный момент остаются пропавшими без вести восемь туристов из Южной Кореи и один член экипажа судна из Венгрии.
Член спасательной команды Нандор Ясенски сообщил, что водолазы готовят затонувшее судно к подъёму.
Ранее венгерская полиция задержала капитана потерпевшего крушение круизного судна, было возбуждено уголовное дело.
Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае в центре Будапешта после столкновения с другим судном.
В результате ЧП спаслись семеро человек.