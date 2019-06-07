Число погибших при столкновении судов на Дунае возросло до 19

Количество погибших в результате столкновения катера Hableany с лайнером на Дунае увеличилось до 19 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на венгерскую полицию.

На данный момент остаются пропавшими без вести восемь туристов из Южной Кореи и один член экипажа судна из Венгрии.

Член спасательной команды Нандор Ясенски сообщил, что водолазы готовят затонувшее судно к подъёму.

Ранее венгерская полиция задержала капитана потерпевшего крушение круизного судна, было возбуждено уголовное дело.

Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае в центре Будапешта после столкновения с другим судном.

В результате ЧП спаслись семеро человек.