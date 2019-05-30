В результате ЧП с лодкой в Венгрии погибли семь туристов из Южной Кореи

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Жертвами столкновения прогулочного катера, перевозившего южнокорейских туристов, и теплохода на Дунае стали семь человек. Отмечается, что инцидент произошёл в Будапеште.
В результате ЧП с лодкой в Венгрии погибли семь туристов из Южной Кореи
  • Reuters

Об этом сообщает Associstaed Press со ссылкой на представителей местных экстренных служб.

По данным агентства, жертвами инцидента стали семь человек, семеро были спасены, о судьбе ещё 21 человека к настоящему моменту ничего неизвестно. 

Как отметили в компании, организовавшей тур, катер с туристами возвращался с вечерней прогулки.

В настоящее время пропавшими без вести числятся 19 граждан Южной Кореи и два гражданина Венгрии.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее СМИ передавали, что четырёхлетний мальчик из России госпитализирован на Кипре после инцидента в бассейне. ЧП произошло на курорте в Перистероне в округе Пафос.

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