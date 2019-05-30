В результате ЧП с лодкой в Венгрии погибли семь туристов из Южной Кореи
- Reuters
Об этом сообщает Associstaed Press со ссылкой на представителей местных экстренных служб.
По данным агентства, жертвами инцидента стали семь человек, семеро были спасены, о судьбе ещё 21 человека к настоящему моменту ничего неизвестно.
Как отметили в компании, организовавшей тур, катер с туристами возвращался с вечерней прогулки.
В настоящее время пропавшими без вести числятся 19 граждан Южной Кореи и два гражданина Венгрии.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Ранее СМИ передавали, что четырёхлетний мальчик из России госпитализирован на Кипре после инцидента в бассейне. ЧП произошло на курорте в Перистероне в округе Пафос.