СМИ: Ребёнок из России госпитализирован на Кипре после падения в бассейн

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Четырёхлетний мальчик из России госпитализирован на Кипре после того, как чуть не утонул в бассейне. Инцидент произошёл на курорте в Перистероне в округе Пафос.
СМИ: Ребёнок из России госпитализирован на Кипре после падения в бассейн
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © Getty Images

Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

Мальчик отдыхал вместе с родителями. В какой-то момент он был обнаружен в бассейне у дома, в котором остановилась семья. 

Согласно данным местной полиции, ребёнок случайно упал в бассейн.

После оказания первой помощи его доставили в медицинский центр Полис Хрисоксу, а позднее перевели в главную больницу Пафоса, после чего было принято решение транспортировать мальчика в больницу Никосии на вертолёте.

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