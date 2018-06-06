СМИ: Ребёнок из России госпитализирован на Кипре после падения в бассейн
- АРХИВНОЕ ФОТО. © Getty Images
Об этом сообщает издание Cyprus Mail.
Мальчик отдыхал вместе с родителями. В какой-то момент он был обнаружен в бассейне у дома, в котором остановилась семья.
Согласно данным местной полиции, ребёнок случайно упал в бассейн.
После оказания первой помощи его доставили в медицинский центр Полис Хрисоксу, а позднее перевели в главную больницу Пафоса, после чего было принято решение транспортировать мальчика в больницу Никосии на вертолёте.
Ранее МИД России назвал самые проблемные для российский туристов страны.