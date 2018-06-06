СМИ: Ребёнок из России госпитализирован на Кипре после падения в бассейн

Четырёхлетний мальчик из России госпитализирован на Кипре после того, как чуть не утонул в бассейне. Инцидент произошёл на курорте в Перистероне в округе Пафос.

Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

Мальчик отдыхал вместе с родителями. В какой-то момент он был обнаружен в бассейне у дома, в котором остановилась семья.

Согласно данным местной полиции, ребёнок случайно упал в бассейн.

После оказания первой помощи его доставили в медицинский центр Полис Хрисоксу, а позднее перевели в главную больницу Пафоса, после чего было принято решение транспортировать мальчика в больницу Никосии на вертолёте.

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