Россиянку Осипову перевели в тюрьму в американском штате Канзас

Осуждённую в США россиянку Богдану Осипову перевели в тюрьму, которая располагается в американском штате Канзас.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учредителя общественной группы поддержки Осиповой Татьяну Якушеву.

По её словам, россиянка в настоящий момент размещена в исправительном учреждении в городе Ливенуорт. Якушева также добавила, что следующий этап ожидает Осипову «через 7-10 дней».

Ранее суд в Соединённых Штатах приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве.

Впоследствии защита россиянки сообщила о намерении обжаловать приговор.

Подробнее о ситуации — в материале RT.