Россиянку Осипову перевели в тюрьму в американском штате Канзас
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учредителя общественной группы поддержки Осиповой Татьяну Якушеву.
По её словам, россиянка в настоящий момент размещена в исправительном учреждении в городе Ливенуорт. Якушева также добавила, что следующий этап ожидает Осипову «через 7-10 дней».
Ранее суд в Соединённых Штатах приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве.
Впоследствии защита россиянки сообщила о намерении обжаловать приговор.
Подробнее о ситуации — в материале RT.