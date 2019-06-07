Москалькова назвала приговор Осиповой далёким от справедливости
- РИА Новости
«Приговор оказался далёким от справедливости и милосердия — гражданку России приговорили к семи годам заключения за то, что она просто хотела быть со своими маленькими дочками, которых у неё отнимал по суду бывший муж», — приводит её слова РИА Новости.
Также омбудсмен подчеркнула, что своим решением американский суд фактически оставил малолетних детей Осиповой без матери.
Кроме того, то, что россиянку привезли на судебное заседание в кандалах и наручниках, по словам Москальковой, является «вопиющим фактом унижения человеческого достоинства».
«Буду предпринимать всё возможное для того, чтобы негуманный приговор был пересмотрен», — заключила правозащитница.
Ранее суд в Соединённых Штатах приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве.
Впоследствии защита россиянки сообщила о намерении обжаловать приговор.
Подробнее о ситуации — в материале RT.