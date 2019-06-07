Москалькова назвала приговор Осиповой далёким от справедливости

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Москалькова назвала приговор Осиповой далёким от справедливости
  • РИА Новости

«Приговор оказался далёким от справедливости и милосердия — гражданку России приговорили к семи годам заключения за то, что она просто хотела быть со своими маленькими дочками, которых у неё отнимал по суду бывший муж», — приводит её слова РИА Новости.

Также омбудсмен подчеркнула, что своим решением американский суд фактически оставил малолетних детей Осиповой без матери.

Кроме того, то, что россиянку привезли на судебное заседание в кандалах и наручниках, по словам Москальковой, является «вопиющим фактом унижения человеческого достоинства».

«Буду предпринимать всё возможное для того, чтобы негуманный приговор был пересмотрен», — заключила правозащитница.

Ранее суд в Соединённых Штатах приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве. 

Впоследствии защита россиянки сообщила о намерении обжаловать приговор.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить