Москалькова назвала приговор Осиповой далёким от справедливости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.

«Приговор оказался далёким от справедливости и милосердия — гражданку России приговорили к семи годам заключения за то, что она просто хотела быть со своими маленькими дочками, которых у неё отнимал по суду бывший муж», — приводит её слова РИА Новости.

Также омбудсмен подчеркнула, что своим решением американский суд фактически оставил малолетних детей Осиповой без матери.

Кроме того, то, что россиянку привезли на судебное заседание в кандалах и наручниках, по словам Москальковой, является «вопиющим фактом унижения человеческого достоинства».

«Буду предпринимать всё возможное для того, чтобы негуманный приговор был пересмотрен», — заключила правозащитница.

Ранее суд в Соединённых Штатах приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве.

Впоследствии защита россиянки сообщила о намерении обжаловать приговор.

Подробнее о ситуации — в материале RT.