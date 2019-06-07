В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.

Как отметили в министерстве, Осипову арестовали в Канзасе около двух лет назад «по нелепому обвинению в похищении собственных детей, которых она ранее увезла в Россию из-за домашнего насилия со стороны бывшего американского супруга».

Кроме того, там добавили, что требования женщины о выплате алиментов были инкриминированы ей в качестве «вымогательства».

«Речь идёт о новом случае заведомой предвзятости правосудия США к гражданам России. Богдана Осипова в полной мере ощутила на себе подход по принципу «русская — значит виновна». Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить Богдану Осипову», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что суд в США приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве. В настоящее время они находятся в Калининградской области под опекой родной тёти женщины.

Впоследствии сообщалось, что защита россиянки намерена обжаловать приговор.

Подробнее о ситуации — в материале RT.