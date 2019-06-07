Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены

Председатель КНР Си Цзиньпин после пленарной сессии ПМЭФ-2019 чуть не упал со сцены во время рукопожатия с представителем китайской делегации.

Как сообщает РИА Новости, сразу после окончания мероприятия журналисты и представители делегаций из разных стран подбежали к сцене.

Нихао! Журналисты китайского пула так горячо приветствовали Си Цзиньпина, что чуть не уронили китайского лидера. Охрана Путина помогла ему удержаться pic.twitter.com/7n1JQaYqA6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 июня 2019 г.

Кто-то пытался задавать вопросы, а кто-то — сфотографироваться на фоне лидеров двух стран.

Отмечается, что представители китайской делегации громко приветствовали Си Цзиньпина и всячески привлекали его внимание. Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Путин является его самым близким другом.