Военный эксперт оценил ответ ВМС США на инцидент с российским кораблём

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с RT прокомментировал реакцию ВМС США на сближение российского и американского военных кораблей.

«Это было сделано преднамеренно с определённой долей военно-морской бравады американской. Профессионализм наших моряков позволил избежать столкновения... Я думаю, что это была провокация с американской стороны», — заявил Дандыкин.

По его словам, не стоит исключать возможности того, что сближение было подстроено.

«Не случайно они (американские военные. — RT) там оказались. Не так много у нас на Тихоокеанском флоте кораблей», — добавил эксперт.

Ранее ВМС США назвали «непрофессиональными» и «небезопасными» действия российских моряков в связи со сближением российского корабля (Udaloy I DD 572) и американского Chancellorsville в Филиппинском море.

Однако в пресс-службе Тихоокеанского флота ранее отметили, что крейсер ВМС США внезапно пересёк курс российскому большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Инцидент произошёл в 06:35 мск в Восточно-Китайском море.