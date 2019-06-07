В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение»
- РИА Новости
«Нет, мы не будем менять, потому что единственное чего Россия хочет — выгодных отношений, которые основываются на учёте интересов друг друга», — цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, в этой линии поведения «нет ничего предосудительного».
Представитель Кремля отметил, что «иные проявления вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что странам нужно «перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями».
В канцелярии премьера Соединённого Королевства в ответ на это заявили, что Россия должна «изменить своё поведение».