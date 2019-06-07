В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение»

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Москва не намерена менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение»
  • РИА Новости

«Нет, мы не будем менять, потому что единственное чего Россия хочет — выгодных отношений, которые основываются на учёте интересов друг друга», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, в этой линии поведения «нет ничего предосудительного».

Представитель Кремля отметил, что «иные проявления вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что странам нужно «перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями».

В канцелярии премьера Соединённого Королевства в ответ на это заявили, что Россия должна «изменить своё поведение».

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