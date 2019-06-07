Осуждённая в США Осипова заявила о намерении вернуться в Россию

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Россиянка Богдана Осипова, приговорённая американским судом к семи годам ареста по обвинению в похищении своих детей и вымогательстве, заявила о желании отказаться от гражданства США и вернуться в Россию.

«Я готова отказаться от гражданства США. Мне жаль, что я стала гражданкой США», — приводит РИА Новости заявление россиянки в ходе заседания.

По словам Осиповой, она хотела бы вернуться к своим детям в Россию.

При этом судья Эрик Мелгрен расценил данные слова Осиповой как нежелание содействовать возвращению детей в США.

Ранее федеральный окружной суд Канзаса потребовал от Осиповой содействия в возвращении её детей из России в США в качестве условия освобождения.

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