Осуждённая в США Осипова заявила о намерении вернуться в Россию

Россиянка Богдана Осипова, приговорённая американским судом к семи годам ареста по обвинению в похищении своих детей и вымогательстве, заявила о желании отказаться от гражданства США и вернуться в Россию.

«Я готова отказаться от гражданства США. Мне жаль, что я стала гражданкой США», — приводит РИА Новости заявление россиянки в ходе заседания.

По словам Осиповой, она хотела бы вернуться к своим детям в Россию.

При этом судья Эрик Мелгрен расценил данные слова Осиповой как нежелание содействовать возвращению детей в США.

Ранее федеральный окружной суд Канзаса потребовал от Осиповой содействия в возвращении её детей из России в США в качестве условия освобождения.