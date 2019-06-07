Американский суд потребовал от Осиповой вернуть детей из России в США

Федеральный окружной суд Канзаса потребовал, чтобы россиянка Богдана Осипова, приговорённая к семи годам ареста, оказала содействие в возвращении своих детей из России в США в качестве условия своего освобождения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такое требование вынесла сторона обвинения, и суд согласился внести данный пункт в приговор.

При этом не было учтено заявление Осиповой, которая уточнила, что решение о возвращении её детей в США может принять только российская юстиция.

«Это не в её силах потому, что она так устроила, чтобы это было не в её силах», — заключил судья Эрик Мелгрен.

Как сообщает ТАСС, Осипова будет отбывать наказание в тюрьме города Добери штата Коннектикут, куда её перевезут в ближайшие две недели.

«После освобождения ей запрещено в течение трёх лет выезжать за пределы США. У неё отберут паспорт, и она будет находиться под пристальным наблюдением сотрудников правоохранительных органов», — рассказала одна из участниц общественной группы поддержки россиянки.

Ранее в США суд приговорил Осипову к семи годам ареста по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве.