Американский суд потребовал от Осиповой вернуть детей из России в США

Короткая ссылка
Федеральный окружной суд Канзаса потребовал, чтобы россиянка Богдана Осипова, приговорённая к семи годам ареста, оказала содействие в возвращении своих детей из России в США в качестве условия своего освобождения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такое требование вынесла сторона обвинения, и суд согласился внести данный пункт в приговор.

При этом не было учтено заявление Осиповой, которая уточнила, что решение о возвращении её детей в США может принять только российская юстиция.

«Это не в её силах потому, что она так устроила, чтобы это было не в её силах», — заключил судья Эрик Мелгрен.

Как сообщает ТАСС, Осипова будет отбывать наказание в тюрьме города Добери штата Коннектикут, куда её перевезут в ближайшие две недели.

«После освобождения ей запрещено в течение трёх лет выезжать за пределы США. У неё отберут паспорт, и она будет находиться под пристальным наблюдением сотрудников правоохранительных органов», — рассказала одна из участниц общественной группы поддержки россиянки.

Ранее в США суд приговорил Осипову к семи годам ареста по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить