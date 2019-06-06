Посол Индии в России рассказал об интересе страны к Дальнему Востоку

Индия заинтересована в проектах по развитию Дальнего Востока, заявил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма в беседе с RT на полях ПМЭФ-2019.

«Это очень важная часть нашего сотрудничества. Межрегиональное сотрудничество — это новая сфера сотрудничества Индии и России», — сказал дипломат.

По его словам, одна из причин, по которым премьер-министра Индии Нарендру Моди пригласили на Восточный экономический форум, — заинтересованность Нью-Дели в развитии отношений с Дальним Востоком.

«Премьер-министр посетит Восточный экономический форум во Владивостоке с намерением подписать ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании в областях, где Россия и Индия могут сотрудничать, включая Дальний Восток. Мы верим, что у Дальнего Востока большой потенциал. Также есть потенциал сотрудничества с третьими странами. Дальний Восток — приоритет для России, а мы относимся к российским приоритетам очень серьёзно», — отметил он.

ПМЭФ проходит 6—8 июня.