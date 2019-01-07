Путин пригласил Моди на ВЭФ-2019 в качестве главного гостя

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора Путин пригласил Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что российско-индийские военно-морские учения «Индра Нэви — 2018» завершились в Бенгальском заливе.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Индии.