Путин пригласил Моди на ВЭФ-2019 в качестве главного гостя

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.
Путин пригласил Моди на ВЭФ-2019 в качестве главного гостя
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Кремля

Отмечается, что в ходе разговора Путин пригласил Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что российско-индийские военно-морские учения «Индра Нэви — 2018» завершились в Бенгальском заливе.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Индии.

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