Путин пригласил Моди на ВЭФ-2019 в качестве главного гостя
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора Путин пригласил Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года.
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