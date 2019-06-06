Евросоюз готов помогать Зеленскому в выполнении Минских соглашений

Короткая ссылка
Евросоюз готов содействовать прогрессу в выполнении Минских соглашений. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как подчеркнула Могерини, «ЕС готов поддержать имплементацию Минских соглашений всеми доступными средствами».

«Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной президентом Зеленским цели по инклюзивному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях Восточной Украины», — отмечается в заявлении пресс-службы Европейской внешнеполитической службы.

Ранее Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе. Он также заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить