Евросоюз готов помогать Зеленскому в выполнении Минских соглашений

Евросоюз готов содействовать прогрессу в выполнении Минских соглашений. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как подчеркнула Могерини, «ЕС готов поддержать имплементацию Минских соглашений всеми доступными средствами».

«Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной президентом Зеленским цели по инклюзивному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях Восточной Украины», — отмечается в заявлении пресс-службы Европейской внешнеполитической службы.

Ранее Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе. Он также заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.