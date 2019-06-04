Фарадж оценил встречу с Трампом

Лидер британской Партии брексита Найджел Фарадж в своём Twitter прокомментировал встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

«Хорошая встреча с президентом Трампом. Он действительно верит в брексит, ему нравится поездка в Лондон», — написал он.

Good meeting with President Trump – he really believes in Brexit and is loving his trip to London. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 4 июня 2019 г.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обязуется заключить «феноменальную» торговую сделку с Лондоном после брексита.

Кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских парламентариев по вопросу выхода страны из ЕС.

В настоящее время Трамп пребывает в Великобритании с государственным визитом. Однако американскому лидеру в королевстве не рады, в том числе из-за того что он уже неоднократно давал британцам советы относительно вариантов реализации брексита и выбора кандидата на пост премьер-министра.

Подробнее — в материале RT.