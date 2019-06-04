В администрации Зеленского рассказали, сколько он работает

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Первый замглавы администрации президента Украины Сергей Трофимов сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников президентского аппарата и уходит с неё после 22:00.
В администрации Зеленского рассказали, сколько он работает
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«В 08:30 мы все на работе, чтобы в 09:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он ещё в спортзал заходит. У него гораздо более жёсткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 01:00—02:00. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00», — приводит «Украинская правда» слова Трофимова.

Он отметил, что Зеленский не выходит из здания администрации раньше 22:00, и назвал его «очень ответственным человеком».

Ранее СМИ сообщили, что журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

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