Эксперт оценил позицию британского МИД по экстрадиции Ассанжа

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о том, что глава ведомства не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Британия не собиралась препятствовать экстрадиции сразу после ареста, было ясно, что его выдадут. Там важен тот момент, что в США его не могут осудить по ранее предъявленным обвинениям, потому что информация секретна и её разглашение в суде повлечёт за собой серьёзный ущерб. Позиция состоит в том, что и выдворение Ассанжа из посольства, и его дальнейшая судьба, связанная с экстрадицией, — вопрос, решённый заранее… Поэтому все промежуточные обстоятельства, когда говорили о том, что к нему не будут предъявлять претензии, которые могут окончиться реальным сроком, что не будут депортировать, всё это означало простую вещь — какие бы ни были сложные трансграничные юридические правила по депортации, Ассанж всё равно будут депортирован», — сказал Асафов.

Эксперт подчеркнул, что в данном вопросе Великобритания действовала по «уже давно утверждённой схеме».

«Его выдача из посольства Эквадора произошла после давления на целую страну и её президента. Британия с правом обходится достаточно вольно», — заключил он.

Ранее Хант заявил, что не будет препятствовать экстрадиции Ассанжа в США.

По его словам, «Ассанж обвиняется в совершении нескольких очень серьёзных преступлений, которые, как утверждается, привели к гибели людей».