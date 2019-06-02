В Госдуме оценили слова главы МИД Британии о возможной экстрадиции Ассанжа

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о том, что глава ведомства не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В Госдуме оценили слова главы МИД Британии о возможной экстрадиции Ассанжа
  • AFP

«Данное заявление главы британского МИД ещё раз подтверждает, что Лондон действует в сговоре с Вашингтоном по надуманным обвинениям в отношении Ассанжа. Это продуманное мероприятие со стороны США. Кардинально обвинения против Ассанжа не изменятся. Соединённые Штаты хотят запретить и прекратить различные разглашения информации, выводящей Вашингтон на чистую воду, со стороны Ассанжа», — считает депутат.

По его словам, решение британского МИД можно объяснить и тем, что у Лондона «иссякли все возможности что-то предъявить Ассанжу».

«Тем не менее это явное и грубое нарушение соответствующих норм международного права в части надуманности выдвигаемых в отношении Ассанжа обвинений. Тем более ещё и невзирая на состояние его здоровья», — заключил Швыткин.

Ранее Хант заявил, что не будет препятствовать экстрадиции Ассанжа в США.

По его словам, «Ассанж обвиняется в совершении нескольких очень серьёзных преступлений, которые, как утверждается, привели к гибели людей».

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