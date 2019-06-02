Посольство России выразило соболезнования в связи со стрельбой в Вирджинии

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Посольство России в США выразило соболезнования в связи со стрельбой, которая произошла в городе Вирджиния-Бич.

«Наши мысли и молитвы — с жертвами стрельбы в Вирджинии-Бич и всеми, кого это затронуло. Соболезнуем семье погибшего в стрельбе в Вирджинии-Бич выходца из Белоруссии А.М.Гусева», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В американском городе Вирджиния-Бич сотрудник муниципалитета открыл огонь в административном здании. В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. 

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что федеральное правительство готово оказать поддержку местным властям в связи с произошедшим.

Подробнее — в материале RT.

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