Посольство России выразило соболезнования в связи со стрельбой в Вирджинии

Посольство России в США выразило соболезнования в связи со стрельбой, которая произошла в городе Вирджиния-Бич.

«Наши мысли и молитвы — с жертвами стрельбы в Вирджинии-Бич и всеми, кого это затронуло. Соболезнуем семье погибшего в стрельбе в Вирджинии-Бич выходца из Белоруссии А.М.Гусева», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В американском городе Вирджиния-Бич сотрудник муниципалитета открыл огонь в административном здании. В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы.

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что федеральное правительство готово оказать поддержку местным властям в связи с произошедшим.

Подробнее — в материале RT.