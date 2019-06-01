Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.
Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии
  • Reuters

Как он написал на своей странице в Twitter, федеральное правительство готово оказать поддержку местным властям в связи с произошедшим.

«Вчера вечером поговорил с губернатором Вирджинии Ральфом Нортэмом, а также с мэром и вице-мэром Вирджиния-Бич этим утром, чтобы выразить соболезнования этой великой общине», — написал он, добавив, что федеральное правительство готово оказать любую помощь, которая может потребоваться.

Ранее в Вирджиния-Бич сотрудник муниципалитета открыл огонь в административном здании. В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. 

Подробнее — в материале RT.

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