Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.

Как он написал на своей странице в Twitter, федеральное правительство готово оказать поддержку местным властям в связи с произошедшим.

«Вчера вечером поговорил с губернатором Вирджинии Ральфом Нортэмом, а также с мэром и вице-мэром Вирджиния-Бич этим утром, чтобы выразить соболезнования этой великой общине», — написал он, добавив, что федеральное правительство готово оказать любую помощь, которая может потребоваться.

Ранее в Вирджиния-Бич сотрудник муниципалитета открыл огонь в административном здании. В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы.

Подробнее — в материале RT.