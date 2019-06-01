Флаги США приспустят в память о погибших в Вирджиния-Бич
Об этом сообщает ABC Action News со ссылкой на Белый дом.
Уточняется, что до заката 4 июня флаги будут приспущены на Белом доме, административных зданиях, военных базах и кораблях как в США, так и за рубежом, в том числе на зданиях дипмиссий.
Ранее Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии.
В американском городе Вирджиния-Бич сотрудник муниципалитета открыл огонь в административном здании. В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы.
Подробнее — в материале RT.