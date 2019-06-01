Эксперт оценил заявление Пентагона об отношениях США и Китая

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Анна Лушникова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана о том, что Китаю необходимо поддерживать хорошие отношения с Соединёнными Штатами, поскольку это будет отвечать интересам Пекина.
Эксперт оценил заявление Пентагона об отношениях США и Китая
  • Reuters

«В последние несколько лет США стараются диктовать другим государствам, что им делать. Наверно, с точки зрения психологии это и оправданно, но, исходя из международных отношений, такое поведение противоречит нормам логики и принципам международного права. США уже не лидеры, как они сами заявляют. Если смотреть на вопросы по паритету покупательской способности, Китай их опередил. Что касается военной силы и всего прочего, тут тоже есть сомнения», — считает эксперт.

По его словам, Пекин по своей истории и потенциалу «достоин того, чтобы с ними разговаривали вежливо, не рассматривали как объект для нравоучений».

«Видимо, у той американской элиты, которая сейчас находится у власти, есть представление, что другие страны нуждаются в указаниях. Соединённые Штаты формируют цели или стандарты, которые их устраивают, пытаются им придать глобальный характер и методом подталкиваний добиваются от других стран того, чтобы они принимали это», — заключил Оленченко.

Ранее Шанахан заявил, что Китаю следует поддерживать хорошие отношения с Соединёнными Штатами, потому что это будет отвечать интересам Пекина.

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