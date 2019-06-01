В Госдуме оценили детали законопроекта США против «Северного потока — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал RT предложение американских сенаторов ввести как минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

«В определённой степени это был ожидаемый шаг со стороны США. Американцы сейчас цепляются за любые возможности давления на реализацию «Северного потока — 2». Тем не менее проект этот уже давно состоялся и находится в некой точке невозврата», — считает Селезнёв.

По словам депутата, с одной стороны, «санкции такого порядка могут определённым образом повлиять на скорость реализации проекта», потому что не у многих компаний имеются компетенции по укладке трубопроводов на больших глубинах.

«Но, с другой стороны, это шаг, как и все, применяемые американской стороной против наших проектов, укрепляет российскую экономику. Мы наращиваем интеграцию с новыми партнёрами. Так что в новых санкциях нет ничего страшного для реализации «Северного потока — 2», а в дальнейшем — и других российских проектов», — заключил он.

Ранее американские сенаторы предложили ввести как минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Как отмечается, санкции могут быть введены как против юридических, так и против физических лиц.