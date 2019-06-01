Эксперт оценил детали законопроекта США против «Северного потока — 2»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение американских сенаторов ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

«Никто не вводит санкции, пошлины и другие ограничительные меры против Соединённых Штатов первыми. В США же считают, что имеют право делать это всё в одностороннем порядке и так и будут продолжать. В России не может быть никаких иллюзий по этому поводу. Мы должны быть готовы к подобному варианту развития событий. Раньше или позже, все санкции, которые можно ввести против компаний, связанных с «Северным потоком — 2», будут введены. Однако, скорее всего, они не успеют сделать это до окончания строительства и газопровод заработает», — считает эксперт.

Брутер также отметил, что даже те страны, которые занимают нейтральную или дружественную по отношению к Соединённым Штатам позицию, не застрахованы от их политики.

«Никакого стеснения или правил, никакого следования уже заключённым соглашениям со стороны США быть не может. Это уже все на себе испытали. Ожидая от Штатов каких-то решений, всегда нужно рассчитывать на худший вариант», — заключил он.

Ранее американские сенаторы предложили ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Как отмечается, санкции могут быть введены против юридических, а также физических лиц.

Среди предложенных сенаторами мер запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции, сделки с собственностью, запрет любому американскому финансовому учреждению выдавать ссуды или кредиты на общую сумму более $10 млн в течение года.