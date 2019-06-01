В Мексике заявили, что не будут поддаваться на провокации США

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Министр экономики Мексики Габриэла Маркес заявила, что власти Мексики не будут поддаваться на провокации США и намерены вести себя благоразумно на предстоящих переговорах в Вашингтоне, касающихся введения пошлин.

«Как указал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, мы не будем поддаваться ни на какие провокации и будем действовать благоразумно, уважительно по отношению к США и президенту Дональду Трампу. Мы будем пытаться склонить их к мнению в пользу свободной торговли», — написала она в Twitter.

Она отметила, что народы двух стран будут выступать «за свободную торговлю, а не за налоги и пошлины».

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что с 10 июня США введут пошлины в 5% на все товары, ввозимые из Мексики.

Подобное решение Вашингтон объясняет нежеланием Мехико бороться с нелегальной миграцией. 

Глава Министерства иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что саммит по решению торгового спора с Соединёнными Штатами пройдёт в среду, 5 июня, в Вашингтоне.

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