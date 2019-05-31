Эксперт прокомментировал предложение России перейти на безвизовый режим с Японией

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Кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин в беседе с радио Sputnik прокомментировал предложение России перейти на безвизовый режим с Японией.
Эксперт прокомментировал предложение России перейти на безвизовый режим с Японией
  • РИА Новости

«Я думаю, что время для этого давно настало, поскольку доверие между нашими странами находится на достаточно высоком уровне, и отношения переживают хорошие времена», — заявил он.

Как отметил Губин, вопрос давно назрел, и работа по отмене виз и облегчению краткосрочных визитов ведётся.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с RT рассказал, какие возможности откроет введение безвизового режима между Россией и Японией.

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