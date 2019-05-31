Эксперт прокомментировал предложение России перейти на безвизовый режим с Японией
- РИА Новости
«Я думаю, что время для этого давно настало, поскольку доверие между нашими странами находится на достаточно высоком уровне, и отношения переживают хорошие времена», — заявил он.
Как отметил Губин, вопрос давно назрел, и работа по отмене виз и облегчению краткосрочных визитов ведётся.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с RT рассказал, какие возможности откроет введение безвизового режима между Россией и Японией.