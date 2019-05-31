ФРГ и США призвали Россию к конструктивному диалогу по Донбассу

Германия и Соединённые Штаты призывают Россию к участию в конструктивном диалоге для урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Об этом сообщает ТАСС.

«Ясно, что мы срочно нуждаемся в конструктивных шагах со стороны России, и не только в ситуации вокруг Украины, но прежде всего там», — подчеркнул министр иностранных дел Германии по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео.

При этом он отметил важность развития сотрудничества с Россией в решении международных конфликтов.

Ранее пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского сообщила, что в ходе встречи с главами МИД Франции и ФРГ обсуждались «креативные идеи» по реализации Минских соглашений.