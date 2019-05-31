ФРГ и США призвали Россию к конструктивному диалогу по Донбассу

Короткая ссылка
Германия и Соединённые Штаты призывают Россию к участию в конструктивном диалоге для урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
ФРГ и США призвали Россию к конструктивному диалогу по Донбассу
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Ясно, что мы срочно нуждаемся в конструктивных шагах со стороны России, и не только в ситуации вокруг Украины, но прежде всего там», — подчеркнул министр иностранных дел Германии по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео.

При этом он отметил важность развития сотрудничества с Россией в решении международных конфликтов.

Ранее пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского сообщила, что в ходе встречи с главами МИД Франции и ФРГ обсуждались «креативные идеи» по реализации Минских соглашений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить