Маас заявил о намерении ФРГ и Франции продолжать поддерживать Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в преддверии визита в Киев подчеркнул, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины в вопросах реформ и урегулирования ситуации на юго-востоке страны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.

«Для меня важно вместе с французским коллегой отправиться в Киев, чтобы дать ясно понять, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины, но совсем наоборот», — приводится заявление Мааса в Twitter внешнеполитического ведомства ФРГ.

По его словам, Германия и Франция готовы помочь новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому «оправдать надежды» украинских граждан во внедрении реформ, борьбе с коррупцией и решении вооружённого конфликта в Донбассе.

«Динамика, которая исходит от этих выборов, предлагает шанс преодолеть застой и претворить в жизнь мирный план — Минские соглашения», — отметил глава германского МИД.

Он также подтвердил намерение ФРГ и Франции содействовать Украине в конструктивном диалоге с Россией.

Ранее французский МИД призвал стороны конфликта на востоке Украины к возобновлению переговоров в нормандском формате.