Мексика направит делегацию в США после заявления Трампа о пошлинах

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Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что намерен направить делегацию в Соединённые Штаты после заявления американского лидера Дональда Трампа о планах ввести пошлины в 5% на товары из Мексики.

Соответствующее обращение к президенту США опубликовано на странице мексиканского лидера в Twitter.

«Я предлагаю, чтобы вы дали инструкции своим чиновникам, если это не будет неудобно, принять представителей нашего правительства, возглавляемых министром иностранных дел, которые, начиная с завтрашнего дня, перемещаются в Вашингтон, чтобы прийти к соглашению на благо двух стран», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что с 10 июня Соединённые Штаты введут пошлины в 5% на все товары из Мексики.

В свою очередь, замглавы мексиканского МИД Хесус Сид заявил, что Мексика подготовит ответ в случае такого шага Вашингтона.

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