Россия и Сирия призвали США и ЕС отменить антисирийские санкции

Россия и Сирия призывают США и ЕС отменить экономические санкции в отношении САР. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов двух стран, поступившем в распоряжение RT.

«Призываем США и Евросоюз отменить антисирийские экономические санкции. Подобные ограничительные меры не способствуют решению насущных гуманитарных и социально-экономических проблем в Сирии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, санкции «затрудняют приобретение лекарственных препаратов и сырья для них, медицинского оборудования, осложняют поставки ремонтно-строительной техники на нужды восстановления мирной жизни».

В начале мая американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении санкций против Сирии.

В марте сирийский президент Башар Асад заявил, что война против Сирии теперь в основном ведётся в виде экономических санкций и блокады.

Осенью 2018 года в Совете Федерации прокомментировали в беседе с НСН возможное введение санкций США в отношении компаний из Ирана и России, которые участвуют в восстановлении Сирии.