Россия и Сирия призвали США и ЕС отменить антисирийские санкции

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Россия и Сирия призывают США и ЕС отменить экономические санкции в отношении САР. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов двух стран, поступившем в распоряжение RT.
Россия и Сирия призвали США и ЕС отменить антисирийские санкции
  • Reuters

«Призываем США и Евросоюз отменить антисирийские экономические санкции. Подобные ограничительные меры не способствуют решению насущных гуманитарных и социально-экономических проблем в Сирии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, санкции «затрудняют приобретение лекарственных препаратов и сырья для них, медицинского оборудования, осложняют поставки ремонтно-строительной техники на нужды восстановления мирной жизни».

В начале мая американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении санкций против Сирии

В марте сирийский президент Башар Асад заявил, что война против Сирии теперь в основном ведётся в виде экономических санкций и блокады

Осенью 2018 года в Совете Федерации прокомментировали в беседе с НСН возможное введение санкций США в отношении компаний из Ирана и России, которые участвуют в восстановлении Сирии.

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