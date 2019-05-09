Трамп продлил санкции против Сирии

Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что режим чрезвычайного положения был введён в мае 2004 года. За прошедшие годы в указ были дописаны дополнительные меры в отношении Дамаска.

«Жестокая война режима с сирийским народом, который призывает к свободе и представительному правительству, не только ставит под угрозу сам сирийский народ, но и порождает нестабильность во всем регионе. Действия и политика сирийского режима... продолжают способствовать росту экстремизма... а также представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — указывается в сообщении.

6 февраля стало известно, что сенат конгресса США в ходе голосования одобрил законопроект, который предполагает введение санкций против Сирии и её союзников, включая Россию и Иран.