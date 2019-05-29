Туск назвал ситуацию с брекситом «вакциной против антиевропейской пропаганды»

Короткая ссылка
Глава Европейского совета Дональд Туск назвал ситуацию с брекситом «вакциной против антиевропейской пропаганды».

Об этом сообщает РИА Новости.  

«Поскольку европейцы видят, что означает брексит на практике, они также делают выводы. Брексит был вакциной против антиевропейской пропаганды и фейковых новостей», — сказал он.

Он также выразил мнение, что одной из причин, по которой люди проголосовали за проевропейское большинство во время выборов в Европейский парламент, также является выход Британии из ЕС.

11 апреля руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление Туска о том, что лидеры 27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить