Глава Европейского совета Дональд Туск назвал ситуацию с брекситом «вакциной против антиевропейской пропаганды».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Поскольку европейцы видят, что означает брексит на практике, они также делают выводы. Брексит был вакциной против антиевропейской пропаганды и фейковых новостей», — сказал он.

Он также выразил мнение, что одной из причин, по которой люди проголосовали за проевропейское большинство во время выборов в Европейский парламент, также является выход Британии из ЕС.

11 апреля руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление Туска о том, что лидеры 27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.