Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянина в Сербии

Посольство России в Сербии получило информацию о задержании гражданина России, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове.

Об этом RT сообщили в российской дипмиссии.

В посольстве проинформировали, что выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала гражданина России, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове.

Также стало известно, что Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность после задержания сербов в Косове.