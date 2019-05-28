Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянина в Сербии
- Reuters
Об этом RT сообщили в российской дипмиссии.
В посольстве проинформировали, что выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала гражданина России, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове.
Также стало известно, что Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность после задержания сербов в Косове.