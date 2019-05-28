Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянина в Сербии

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Посольство России в Сербии получило информацию о задержании гражданина России, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове.
Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянина в Сербии
  • Reuters

Об этом RT сообщили в российской дипмиссии.

В посольстве проинформировали, что выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала гражданина России, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове.

Также стало известно, что Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность после задержания сербов в Косове.

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