Вучич предупредил об опасности нападения албанцев на сербов в Косове
- Reuters
«Албанцы ведут себя все нервознее. Вопрос дней и месяцев, когда они нападут на сербов в Косове и Метохии», — цитирует Вучича ТАСС.
Ранее премьер-министр Сербии Анна Брнабич назвала условие, при выполнении которого сербская сторона будет готова возобновить переговоры с Косовом.
Также Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите Западных Балкан в Берлине.
Непризнанное государство Косово в последнее время реализовало ряд шагов, направленных против Сербии, в частности, приняло решение о создании собственной армии и ввело пошлины в размере 100% на сербские товары, а затем расширило их.