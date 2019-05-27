Вучич предупредил об опасности нападения албанцев на сербов в Косове

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Нападение албанцев на сербов, которые живут в Косове и Метохии, — это вопрос дней и месяцев, заявил сербский президент Александр Вучич во время обращения к Народной скупщине Сербии.
Вучич предупредил об опасности нападения албанцев на сербов в Косове
  • Reuters

«Албанцы ведут себя все нервознее. Вопрос дней и месяцев, когда они нападут на сербов в Косове и Метохии», — цитирует Вучича ТАСС.

Ранее премьер-министр Сербии Анна Брнабич назвала условие, при выполнении которого сербская сторона будет готова возобновить переговоры с Косовом.

Также Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите Западных Балкан в Берлине.

Непризнанное государство Косово в последнее время реализовало ряд шагов, направленных против Сербии, в частности, приняло решение о создании собственной армии и ввело пошлины в размере 100% на сербские товары, а затем расширило их.

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