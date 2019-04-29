В Сербии назвали условие для возобновления переговоров с властями Косова

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич назвала условие, при выполнении которого сербская сторона готова возобновить переговоры с непризнанным государством Косово.

Как она заявила изданию Blic, косовским властям в первую очередь необходимо отменить пошлины на экспорт из Сербии.

Брнабич также отметила, что на саммите в Берлине сербские власти намерены доказать, что они являются «стабильным, предсказуемым и надёжным партнёром, преданным диалогу и готовым к переговорам».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.

Непризнанное государство Косово в последнее время реализовало ряд шагов, направленных против Сербии, в частности приняло решение о создании собственной армии и ввело пошлины в размере 100% на сербские товары, а затем расширило их.