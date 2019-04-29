В Сербии назвали условие для возобновления переговоров с властями Косова

Короткая ссылка
Премьер-министр Сербии Анна Брнабич назвала условие, при выполнении которого сербская сторона готова возобновить переговоры с непризнанным государством Косово.

Как она заявила изданию Blic, косовским властям в первую очередь необходимо отменить пошлины на экспорт из Сербии.

Брнабич также отметила, что на саммите в Берлине сербские власти намерены доказать, что они являются «стабильным, предсказуемым и надёжным партнёром, преданным диалогу и готовым к переговорам».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.

Непризнанное государство Косово в последнее время реализовало ряд шагов, направленных против Сербии, в частности приняло решение о создании собственной армии и ввело пошлины в размере 100% на сербские товары, а затем расширило их.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить