Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.

Об этом он сказал в эфире телеканала Pink.

Как отметил сербский лидер, он собирается сражаться, хотя Сербия будет на мероприятии единственным государством, выступающим против независимости Косова.

В связи с этим он также указал на тот факт, что список участников саммита был составлен таким образом, что Белград на нём окажется без поддержки соседей.

«Приглашён словенский премьер Марьян Шарец, но почему не позвали премьер-министра Румынии Виорику Дэнчилэ? Приглашён премьер Хорватии Андрей Пленкович, но нет премьера Болгарии Бойко Борисова... Учитывая это, ясно, что наша делегация будет единственной, кто выступит против независимости Косова, но наша задача — бороться за свою страну», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вучич заявил, что в ближайшее время на Сербию могут начать оказывать серьёзное давление по вопросу непризнанного государства Косово.

Непризнанное государство Косово в последнее время реализовало ряд шагов, направленных против Сербии, в частности приняло решение о создании собственной армии и ввело пошлины в размере 100% на сербские товары, а затем расширило их.