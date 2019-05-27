Глава МВД Британии Саджид Джавид намерен бороться за пост премьера

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Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил о намерении бороться за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Глава МВД Британии Саджид Джавид намерен бороться за пост премьера
  • Reuters

«Меня зовут Саджид Джавид и я намереваюсь стать лидером Консервативной партии, а также следующим премьер-министром. Мой посыл прост: настало время восстановить доверие, прийти к единству и создать новые возможности для нашей страны», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Twitter.

В своём послании Джавид выступил за реализацию брексита.

Ранее министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув заявил, что намерен предложить свою кандидатуру на пост премьер-министра страны.

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии страны и, соответственно, главы правительства королевства.

Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал её решение.

До 20 июля тори должны выбрать нового лидера и главу правительства.

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