Глава МВД Британии Саджид Джавид намерен бороться за пост премьера
- Reuters
«Меня зовут Саджид Джавид и я намереваюсь стать лидером Консервативной партии, а также следующим премьер-министром. Мой посыл прост: настало время восстановить доверие, прийти к единству и создать новые возможности для нашей страны», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Twitter.
I’m standing to be the next leader of @Conservatives & Prime Minister of our great country. We need to restore trust, bring unity and create new opportunities across the UK. First and foremost, we must deliver Brexit. Join @TeamSaj to help me do just that #TeamSajpic.twitter.com/qfH1lLNusQ— Sajid Javid (@sajidjavid) 27 мая 2019 г.
В своём послании Джавид выступил за реализацию брексита.
Ранее министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув заявил, что намерен предложить свою кандидатуру на пост премьер-министра страны.
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