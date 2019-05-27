В Брюсселе из-за сообщения о минировании эвакуирован вокзал

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Полиция эвакуирует Северный вокзал в Брюсселе из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом РИА Новости сообщила представитель федеральной полиции.
В Брюсселе из-за сообщения о минировании эвакуирован вокзал
  • Reuters

«В настоящее время проводится эвакуация Северного вокзала. Такие меры принимаются каждый раз при поступлении и проверке сигналов», — рассказала она агентству.

Как подчеркнули в железнодорожной компании SNCB, из-за инцидента поезда временно не останавливаются на этом вокзале.

Ранее не менее 650 человек пришлось эвакуировать в одном из районов немецкого города Хальберштадт после взрыва в частном доме.

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