Около 650 человек эвакуировали из района немецкого города после взрыва в доме

Не менее 650 человек пришлось эвакуировать в одном из районов немецкого города Хальберштадт после взрыва в частном доме.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что взрыв произошёл в ночь на 26 мая. В доме начался пожар, который создал угрозу новых хлопков, так как в здании были обнаружены потенциально взрывоопасные химические вещества.

Из-за угрозы новых хлопков и было принято решение об эвакуации людей из близлежащих домов.

По информации издания, в доме на момент происшествия находился человек, который серьёзно пострадал в результате инцидента.

В марте полиция Германии эвакуировала людей из ратушей в шести городах страны после поступления анонимных угроз о возможных атаках.