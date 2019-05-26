Около 650 человек эвакуировали из района немецкого города после взрыва в доме
- РИА Новости
Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что взрыв произошёл в ночь на 26 мая. В доме начался пожар, который создал угрозу новых хлопков, так как в здании были обнаружены потенциально взрывоопасные химические вещества.
Из-за угрозы новых хлопков и было принято решение об эвакуации людей из близлежащих домов.
По информации издания, в доме на момент происшествия находился человек, который серьёзно пострадал в результате инцидента.
В марте полиция Германии эвакуировала людей из ратушей в шести городах страны после поступления анонимных угроз о возможных атаках.