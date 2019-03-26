В шести городах ФРГ эвакуировали ратуши после угроз о возможных атаках
- Reuters
Уточняется, что эвакуация ратушей прошла в Аугсбурге, Гёттингене, Кайзерслаутерне, Хемнице, Нойнкирхене и Рендсбурге.
Полиция организовала проверку во всех ратушах с привлечением специально обученных собак для поиска возможных следов взрывчатых веществ.
Отмечается, что в Аугсбурге около 500 человек были эвакуированы из ратуши и зданий городской администрации.
Ранее полиция Оттавы усилила охрану религиозных объектов в городе после того, как 15 марта было совершено нападение на две мечети в новозеландском Крайстчерче.