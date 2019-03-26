В шести городах ФРГ эвакуировали ратуши после угроз о возможных атаках

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Полиция Германии эвакуировала людей из ратуш в шести городах страны после поступления анонимных угроз о возможных атаках. Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.
В шести городах ФРГ эвакуировали ратуши после угроз о возможных атаках
  • Reuters

Уточняется, что эвакуация ратушей прошла в Аугсбурге, Гёттингене, Кайзерслаутерне, Хемнице, Нойнкирхене и Рендсбурге.

Полиция организовала проверку во всех ратушах с привлечением специально обученных собак для поиска возможных следов взрывчатых веществ.

Отмечается, что в Аугсбурге около 500 человек были эвакуированы из ратуши и зданий городской администрации.

Ранее полиция Оттавы усилила охрану религиозных объектов в городе после того, как 15 марта было совершено нападение на две мечети в новозеландском Крайстчерче.

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