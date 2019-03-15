Мечети в Великобритании взяты под охрану после стрельбы в Новой Зеландии, сообщает The Independent.

Глава британской контртеррористической полиции Нил Басу заявил, что после стрельбы в новозеландском Крайстчерче меры безопасности у британских мечетей будут усилены.

15 марта в новозеландском Крайстчерче произошла стрельба в двух мечетях. 49 человек погибли, около 50 получили ранения.

Задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Один из нападавших — гражданин Австралии.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

Уровень угрозы безопасности в Новой Зеландии изменён на высокий.