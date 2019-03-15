Число погибших при стрельбе в Новой Зеландии достигло 49

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Число погибших при стрельбе в новозеландском Крайстчерче на юге страны достигло 49 человек.
Число погибших при стрельбе в Новой Зеландии достигло 49
  • ©Alexander Romitsyn
  • globallookpress.com

Как сообщает NZ Herald со ссылкой на комиссара полиции Майка Буша, 41 человек был застрелен в одной мечети, семь человек — в другой. Ещё один пострадавший умер в больнице.

Число раненых на данный момент составляет 48 человек.

15 марта в новозеландском Крайстчерче произошла стрельба в двух мечетях. Задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Один из нападавших — гражданин Австралии.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом.

Уровень угрозы безопасности в Новой Зеландии изменён на высокий.

В Окленде на севере страны полиция произвела контролируемые взрывы рядом с железнодорожной станцией после обнаружения бесхозных предметов.

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