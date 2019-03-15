В новозеландском Окленде полиция произвела контролируемые взрывы

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В Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии, полиция провела контролируемые взрывы после обнаружения бесхозных предметов рядом с железнодорожной станцией.
В новозеландском Окленде полиция произвела контролируемые взрывы
  • ©Zhu Qiping
  • globallookpress.com

Как сообщает NZ Herald, взрывы были произведены после обнаружения двух бесхозных рюкзаков у станции Бритомарт.

Эвакуация людей на самой станции не производилась.

15 марта в новозеландском Крайстчерче произошла стрельба в двух мечетях и возле больницы. Задержаны четыре человека, один из них гражданин Австралии.

Погибли 40 человек, 50 ранены. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом.

Уровень угрозы безопасности в Новой Зеландии изменён на высокий.

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