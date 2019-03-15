В новозеландском Окленде полиция произвела контролируемые взрывы
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Как сообщает NZ Herald, взрывы были произведены после обнаружения двух бесхозных рюкзаков у станции Бритомарт.
Эвакуация людей на самой станции не производилась.
15 марта в новозеландском Крайстчерче произошла стрельба в двух мечетях и возле больницы. Задержаны четыре человека, один из них гражданин Австралии.
Погибли 40 человек, 50 ранены. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом.
Уровень угрозы безопасности в Новой Зеландии изменён на высокий.