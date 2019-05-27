Лавров прокомментировал отправку военных США на Ближний Восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа отправить на Ближний Восток 1,5 тыс. военнослужащих.

«Что касается решения президента Трампа отправить полторы тысячи военнослужащих в дополнение к тем, кто развёрнут в регионе Ближнего Востока и севера Африки, всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают. Я очень надеюсь, что здравомыслящие голоса, которые раздаются из Вашингтона, включая уважаемых бывших военачальников, политиков, дипломатов, о безрассудности идеи войны против Ирана будут услышаны», — сказал Лавров, отвечая на вопрос RT.

По его словам, «есть основания надеяться на это».

«Не все в американском руководстве одержимы агрессивными устремлениями», — добавил министр.

Ранее стало известно о решении США отправить около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне обострения отношений с Ираном.

Как отметили в Пентагоне, решение расширить военный контингент носит оборонительный характер.

Подробнее — в материале RT.