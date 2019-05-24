В США объяснили решение отправить больше военных на Ближний Восток

Решение США расширить военный контингент на Ближнем Востоке носит оборонительный характер, а главной целью для Вашингтона является возвращение Тегерана за стол переговоров, заявили в Пентагоне.

«Наша политика в отношении Ирана не меняется. Как ясно говорили президент и министр (обороны), мы не ищем конфликтов с Ираном. И мы не рассматриваем эти дополнительные силы как источник для враждебности, они оборонительные по своей сути», — сказала журналистам помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер. Её слова приводит РИА Новости.

Как объяснил представитель Объединённого комитета начальников штабов ВС США вице-адмирал Майкл Гилдей, из 1,5 тысячи военных около 600 будут заниматься обслуживанием ЗРК Patriot.

В регион планируется направить дополнительную эскадрилью истребителей и беспилотники, а также дополнительные средства наблюдения и разведки для «отслеживания иранских крылатых ракет».

Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил планы отправить около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне обострения отношений с Ираном.