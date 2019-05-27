Премьер Франции прокомментировал предварительные итоги выборов в ЕП

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что со смирением принимает предварительные результаты выборов в Европарламент, сообщает Le Figaro.

«Со своей стороны я принимаю эти результаты со смирением: когда мы завершаем выборы вторыми, мы не можем сказать, что выиграли», — сказал он.

Французская социологическая служба Elabe опубликовала данные экзитполов, согласно которым партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен должна победить на выборах в Европарламент во Франции.

После оглашения предварительных результатов Ле Пен призвала распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции. 

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