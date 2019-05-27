Премьер Франции прокомментировал предварительные итоги выборов в ЕП
«Со своей стороны я принимаю эти результаты со смирением: когда мы завершаем выборы вторыми, мы не можем сказать, что выиграли», — сказал он.
Французская социологическая служба Elabe опубликовала данные экзитполов, согласно которым партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен должна победить на выборах в Европарламент во Франции.
После оглашения предварительных результатов Ле Пен призвала распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции.